Casa, rinviato lo sfratto per due famiglie

I picchetti in zona Saffi e Corticella. Social Log: “Consentiranno loro di avvicinare la data del passaggio in casa popolare, nelle cui graduatorie figurano già come assegnatari”.

15 marzo 2017 - 12:55

Rinviato lo sfratto per due famiglie in città. Amina, Mimmo e i loro figli potranno ancora per qualche tempo continuare a vivere nella loro casa. A raccontarlo Social Log che così scrive: “A fronte del loro comprovato stato di necessità anche stavolta la solidarietà ha prevalso, e si sono strappati due rinvii che consentiranno loro di avvicinare la data del passaggio in casa popolare, nelle cui graduatorie figurano già come assegnatari”.

I picchetti del Comitato inquilini resistenti si sono svolti davanti le due abitazioni, una in zona Saffi e l’altra in Corticella. Così gli attivisti per la casa: “Le storie della famiglia di Amina e Mimmo come quelle di Ayele e Saadia sfrattati con la forza e con l’uso della violenza settimana scorsa, testimoniano l’urgenza di riaprire una nuova stagione di lotte che sia capace prospettare soluzioni reali al dramma dell’emergenza abitativa e di mettere in discussione le inutili soluzioni messe in campo dagli attori istituzionali che sempre più spesso si parano dietro agli scudi e i manganelli per nascondere i propri fallimenti”. E vista la grave carenza abitativa della città, Social Log annuncia di proseguire la lotta per la casa: “Continueremo quindi a vigilare e a tenere sotto pressione le istituzioni di questa città affinché i tempi tra lungaggini ed inefficienze burocratiche da una parte, e scorciatoie muscolari e securitarie dall’altra, non mettano in discussione diritti fondamentali come quello all’abitare ed all’infanzia felice”.

Articoli correlati