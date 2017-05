Comitato inquilini resistenti con Social Log: “I nostri compagni e la loro figlia dovevano già essere a pieno titolo in una sistemazione transitoria”. E intanto Sgb casa “si trasforma e aderisce alla Unione Inquilini”.

16 maggio 2017 - 17:17

Ancora uno sfratto rinviato a Bologna. Scrive il Comitato inquilini resistenti con Social Log: “Di buon’ora oggi a Corticella da Mimmo e Vita, abbiamo aspettato per la quinta volta l’arrivo dell’ufficiale giudiziario. L’esultanza per il rinvio ottenuto – di cinque settimane – non deve far passare in secondo piano il nocciolo della questione: il fatto che i nostri compagni e la loro figlia dovessero già essere a pieno titolo in una sistemazione transitoria, e che la solidarietà del picchetto non sia mirata ad altroche ad ottenere la riconquista di un diritto. A Palazzo D’Accursio a quanto pare la Commissione Casa o ha altro da fare che preoccuparsi di trovare una sistemazione dignitosa a chi soffre l’emergenza abitativa, oppure non ha risorse ad oggi disponibili. In entrambi i casi le favole raccontate dall’assessore Gieri e Rizzo Nervo che da mesi dipingono una Bologna dove per magia il disagio abitativo è svanito, alla luce dell’ennesimo picchetto, appaiono per quel che sono: menzogne. Ad oggi invece non è ancora dato sapere come l’assessora Gieri intenda affrontare il livello della transizione abitativa, data anzi l’intenzione di chiudere le residenze provvisorie come il Battistelli e il Galaxy. Eppure c’è un’intera città di 18000 appartamenti disponibili ai margini di Bologna – e non stiamo parlando di Rastignano o Calderara, ma del patrimonio di sfitto urbano. Che, in nome di un malsano diritto alla proprietà, viene lasciato alla polvere e all’abbandono, mentre continua a levarsi dalle periferie il grido di dolore di chi il tetto non ce l’ha o sta per perderlo. Come abbiamo sempre fatto non ci gireremo dall’altra parte, e saremo sempre al fianco di coloro ai quali non rimane alternativa che la lotta”.