Caro-mensa, studente condannato anche in appello

Si tratta di uno dei manifestanti arrestati durante le proteste del 3 novembre scorso: condanna confermata, ma la pena scende dai due anni e due mesi del primo grado ad un anno e quattro mesi.

12 maggio 2017 - 12:32

In appello diminuisce la condanna a carico di uno degli studenti arrestati lo scorso 3 novembre, in piazza Puntoni, nel corso delle proteste contro il caro-mensa: se in primo grado era stata stabilita una pena pari a due anni e due mesi, oggi in secondo grado la condanna è stata confermata ma la pena è scesa ad un anno e quattro mesi (con sospensione). Lo studente era stato accusato di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale: la riduzione è dovuta al fatto che, rispetto al primo grado, è caduta parte delle contestazioni relative alle lesioni.

