Caro affitti, in media 4.000 euro l’anno per una stanza

Secondo uno studio immobiliare, una singola sotto le due Torri costa in media 325 euro al mese: Bologna è sesta nella classifica delle città in cui si spende di più.

30 agosto 2016 - 20:29

Ancora troppo alti i prezzi degli affitti per gli studenti della città di Bologna. Secondo uno studio immobiliare pubblicato oggi, una stanza singola sotto le due Torri costerebbe in media 325 euro al mese e Bologna si piazza così al sesto posto nella classifica delle città dove per l’affitto bisogna spendere di più. Cifre che spesso impediscono ai fuori sede di poter andare a studiare lontano da casa: quasi quattro mila euro l’anno che non tutte le famiglie possono permettersi di pagare per sostenere i propri figli all’Università (un diritto allo studio ancora una volta represso dalle leggi del mercato) e che raramente sono nella disponibilità economica di un giovane precario.

E inoltre mentre in generale, in tutta Italia, gli affitti per gli appartamenti agli studenti sono aumentati del 4% rispetto allo scorso anno, i 325 euro di Bologna sono solo una cifra media: basta consultare i siti di annunci su Internet per rendersi presto conto di quanto i prezzi possano essere spesso anche molto più alti. Inquietante la lettura rispetto al mercato delle stanze in affitto fatta dalle stesse agenzie immobiliari, secondo le quali oggi affittare una stanza a uno studente è una garanzia maggiore rispetto al contratto fatto con un giovane lavoratore precario. Se per i primi si dà per scontata la disponibilità delle famiglie a pagare ogni mese affitto e bollette, per i lavoratori senza contratto si chiudono anche le porte di casa.

