Cariche in via Orfeo, chiesto processo per tre attivisti

Sono accusati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il procedimento riguarda la giornata del 28 giugno, quando la polizia manganellò all'ingresso di Làbas prima di un'iniziativa in salsa neofascista al Baraccano.

21 novembre 2017 - 12:20

La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio a carico di tre attivisti di Làbas, accusati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale aggravata: le contestazioni riguardano la giornata del 28 giugno, quando prima di un'iniziativa di stampo neofascista al Baraccano la polizia bloccò via Orfeo e caricò all'ingresso del centro sociale che ancora (prima dello sgombero arrivato ad agosto) era attivo nell'ex caserma Masini. Uno degli indagati è accusato di aver spintonato un vicequestore, uno di aver colpito con un pugno un agente e un altro di aver tirato un calcio allo scudo di un altro poliziotto. Per lo stesso episodio, anche Làbas aveva "denunciato la polizia per aver spezzato un braccio in modo mirato, a freddo, senza alcun motivo ad un nostro compagno". La Procura, però, in questo caso ha chiesto l'archiviazione.

