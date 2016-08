Calderara, in corso lo sgombero del ”Garibaldi 2”

Davanti alla palazzina si sono presentate diverse camionette della polizia. Già murati gli appartamenti agli ultimi piani. Sgb: “Al fianco dei lavoratori oggi sotto sgombero allo scopo di trovare soluzioni abitative permanenti per tutti!”.

25 agosto 2016 - 11:51

“E’ in corso lo de sgombero di centinaia di persone e famiglie di lavoratori che pagano regolarmente affitto o mutuo. Oltre alle forze del disordine nessuna presenza di rappresentanti istituzionali. Casa subito per tutti!”. Così dalle pagine Facebook Sgb Bologna annuncia l’operazione in corso a Calderara di Reno, in via Garibaldi 2.

Secondo quanto si apprende dalle ultime notizie, al momento stanno procedendo con la muratura degli ultimi piani dello stabile. L’allarme sull’imminente sfratto di 170 persone era già stato lanciato il mese scorso dallo stesso sindacato.

Intanto il Sindacato generale di base fa sapere che “gli abitanti, già in contenzioso con il Comune per aver dichiarato lo stabile di sei piani inagibile dal punto di vista igienico sanitario, con Sgb stavano incontrando l’amministrazione in cerca di soluzioni ma come sempre accade oltre le chiacchiere l’unico intervento in campo è quello della forza pubblica. Sgb non si fermerà e continuerà a lottare al fianco dei lavoratori oggi sotto sgombero allo scopo di trovare soluzioni abitative permanenti per tutti!”.

