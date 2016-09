Bruciata la corona in memoria del partigiano Romagnoli

Nella notte il vile gesto segnalato dagli abitanti di via Broccaindosso. Già da stamani sono stati appesi dei fiori in memoria del giovane ucciso dai fascisti.

17 settembre 2016 - 14:37

Durante la notte è stata bruciata la corona commemorativa che in via Broccaindosso ricorda Giancarlo Romagnoli, ucciso dai fascisti all’età di 19 anni. Alcuni abitanti della via hanno prontamente attaccato alcuni mazzi di fiori con un cartello con scritto: “C’è ancora bisogno dei partigiani dato che ci sono ancora i fascisti”.

