Bolognina e Montagnola, Comune prepara 200.000 euro per la videosorveglianza

Il progetto di Palazzo d’Accursio e Enel per attivare ulteriori occhi elettronici su aree vissute e attraversate da meno abbienti e migranti.

25 gennaio 2017 - 16:55

Nuove telecamere puntate sul quartiere popolare dietro la Stazione, sulla più grande area verde entro la cinta dei viali e anche al parco dei Noci a Santa Viola. È quanto prevede un piano licenziato dal dipartimento Cura e qualità del territorio del Comune in collaborazione con l’Enel.

Queste nel dettaglio le voci di spesa, cui va aggiunto un 10% abbondante di oneri fiscali: 94.170 euro serviranno per la sola Bolognina, 28.375 euro per il Memoriale della Shoah di via Matteotti, 64.907 euro per il parco della Montagnola, 36.552 euro per il parco dei Noci.

