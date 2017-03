Bolognina, birrette al bando ancora fino a ottobre

Rinnovate le misure di Palazzo d’Accursio, che riguardano anche Borgo Panigale: frigoriferi spenti e chisura alle 21 per i minimarket, multe anche a chi beve in vetro all’aperto.

06 marzo 2017 - 14:54

E’ scattata mercoledì scorso la nuova proroga delle ordinanze del Comune sulle bevande in Bolognina e a Borgo Panigale. A meno di non rinunciare del tutto a vendere alcol, minimarket e affini devono tenere chiuso dalle 21 alle 7. Confermato anche il divieto di tenere al fresco le bevande alcoliche e quello di consumare bibite in vetro in luoghi pubblici. Le sanzioni possono arrivare a 500 euro. Il provvedimento è in vigore fino al 31 ottobre.

