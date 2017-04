Bergamo / Antirazzisti verso Pontida: “È ufficiale, il 22 aprile saremo sul pratone”

A vuoto i tentativi di Comune, Questura e Fs Italiane di ostacolare il concerto-evento annunciato da alcuni centri sociali napoletani sul ‘sacro suolo’ leghista, e a cui hanno aderito realtà da molte città.

21 aprile 2017 - 14:33

(da GlobalProject)

Le realtà promotrici del Festival antirazzista del 22 aprile, che si terrà a Pontida il 22 aprile, hanno vinto! Nonostante il divieto delle Ferrovie dello Stato (comunicato martedì, ndr) di utilizzare il pratone nei pressi del piazzale della Stazione, che seguiva l’ordinanza di chiusura di scuole, strade ed attività pubbliche (emanata lo scorso 13 aprile, ndr) da parte del Sindaco, gli organizzatori non si sono dati per vinti. In seguito alle diverse forme di pressione fatte nei confronti delle Ferrovie dello Stato e della Questura di Bergamo, queste si sono viste costrette ad autorizzare la manifestazione, nelle forme previste e volute fin dall’inizio: quelle di una grande giornata dell’orgoglio antirazzista e migrante, con musica, spettacoli ed interventi dal palco.

> Di seguito la breve nota che annuncia l’ufficialità dell’evento:

La nostra voglia di libertà è stata più forte dei capricci della Lega.

Da quando è stata diffusa la notizia dell’assurdo divieto imposto al Festival Antirazzista del 22 aprile è partito un incessante tamtam popolare che ha chiesto a gran voce il rispetto della libertà di espressione dei tantissimi che da settimane lavorano alla riuscita di questa giornata storica.

Gli artisti, i musicisti, gli scrittori coinvolti hanno prodotto tantissimi appelli pubblici per chiedere una cosa semplice e fondamentale: non censurare un evento senza precedenti, un evento gratuito e pubblico, che ha coinvolto decine e decine di artisti, narratori, scrittori, musicisti, cantanti, realtà di base.

Oggi (ieri, ndr), dopo le continue pressioni, la notizia è ufficiale: il divieto e’ stato ritirato; il festival antirazzista si terrà! Ora dobbiamo inondare Pontida di gente, musica, colori, cultura. Hanno provato a fermarci, ma non ci sono riusciti!

