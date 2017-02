Barricate, cariche, fermi in zona universitaria [foto+video]

Dopo il brutale intervento al 36, la celere si accanisce sugli studenti nelle strade limitrofe, poi corteo sui viali e fino al Nettuno. Domani venerdì 10 febbraio’017 alle 16 nuova manifestazione da piazza Verdi.

09 febbraio 2017 - 20:25

Lo sgombero della Biblioteca di discipline umanistiche, con la polizia in antisommossa tra i tavoli della sala studio affollata di studenti, è stato l’inizio di una lunga battaglia nelle vie circostanti. Una prima carica della celere ha colpito i manifestanti radunati in piazza Scaravilli, che poi da Belle Arti e largo Respighi hanno raggiunto piazza Verdi. Lì nuove cariche e una barricata eretta con transenne e campane del vetro.

Dalle fila degli studenti, caricati violentemente e più volte, è partito un lancio di bottiglie e altri oggetti. Alcuni sono stati spinti dalla polizia lungo via Zamboni verso le Torri, molti si sono mossi lungo via Petroni, via Acri, via Belmeloro (qui un’ennesima carica), per poi raccogliersi in almeno 500 in porta San Donato e ripartire in corteo lungo viale Filopanti, via San Vitale e via Rizzoli.

Da piazza Nettuno sono stati annunciati gli appuntamenti di domani: conferenza stampa alle 12 in piazza Verdi, poi un corteo che partà alle 16 sempre da piazza Verdi.

Almeno tre studenti fermati durante gli scontri sarebbero poi stati tutti rilasciati. Diverse camionette della polizia continuano a stazionare nella parte di via Zamboni compresa tra il 34 e il 38.

