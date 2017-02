Barca, corteo contro la riforma Erp

Asia-Usb, in piazza con Pugno Chiuso e comitato inquilini di quartiere: “Per Pd e soci il progetto è chiaro: fare profitto privatizzando il patrimonio pubblico e potenziare la speculazione sul mercato privato. Noi non ci stiamo!”.

05 febbraio 2017 - 18:26

Manifestazione contro la nuova legge regionale sull’edilizia residenziale pubblica, oggi nel quartiere popolare ai confini con Casalecchio, convocata da Asia-Usb, Pugno Chiuso e Comitato inquilini della Barca. Riunitasi alle 11 di mattina in via Naldi “nonostante la pioggia e il brutto tempo ha coinvolto numerosi abitanti nel quartiere”, scrive su Facebook il sindacato di base.

Continua il post: “Ci hanno raggiunto molte persone e abbiamo quindi deciso di fare un corteo comunicativo per il quartiere! Le intenzioni sono chiare: la legge va subito cancellata e bisogna invece rilanciare l’edilizia residenziale pubblica ed ampliarne il patrimonio! Le case ci sono, ma Acer e il Comune le tengono sfitte o murate! Ci vogliono tutti sul mercato privato, dove gli alti affitti non consentono a numerose persone e famiglie di vivere dignitosamente o arrivare a fine del mese! La casa, che è un diritto per tutti, deve anche essere accessibile a tutti! E le case popolari servono proprio a questo!”.

Scrive infine Asia-Usb: “Con la nuova legge Erp invece si andrà a colpire ulteriormente le case popolari ed i loro abitanti. La soglia di permanenza viene abbassata e gli affitti aumentano: questo causerà molti sfratti e molta gente non riuscirà a pagare l’affitto! Stanno cercando di trasformare l’edilizia pubblica, in cui una famiglia può crescere e pensare ad un futuro, in un alloggio temporaneo ed emergenziale. Per il Pd e soci il progetto è chiaro: fare profitto privatizzando il patrimonio pubblico e potenziare la speculazione sul mercato privato. Noi non ci stiamo! Continueremo in città ed in ogni quartiere a lottare finché questa legge non verrà cancellata! Giù le mani dalle case popolari!”.

