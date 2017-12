"Back to Làbas" trova casa in vicolo Bolognetti

L'associazione Nata per sciogliersi, costituita dal collettivo, si è aggiudicata la gestione temporanea degli spazi dell'ex sede del quartiere San Vitale.

12 dicembre 2017 - 15:41

Il progetto "Back to Làbas", proposto dall'associazione Nata per sciogliersi, si è aggiudicato la gestione temporanea degli spazi di vicolo Bolognetti 2, nell'ambito della realizzazione del percorso del "Laboratorio cittadino dell'immaginazione civica dedicato al tema degli spazi". Lo ha annunciato oggi il Comune. L'associazione Nata per sciogliersi è quella che il collettivo, dopo lo sgombero dall'ex caserma Masini, aveva annunciato di aver costituito proprio per partecipare al bando per la gestione di vicolo Bolognetti. Oltre a "Back to Làbas", all'avviso pubblico avevano partecipato altri quattro progetti.

