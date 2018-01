Antifascisti in piazza contro Casapound e Forza Nuova

In piazza dei Martiri e in via Ugo Bassi. Fermi e identificazioni tra i manifestanti. Bologna Antifa: "Decine di poliziotti in tenuta antisommossa per difendere i banchetti". Hobo: "Vie bloccate e soldi pubblici sprecati".

20 gennaio 2018 - 16:18

Dopo il presidio di ieri in zona Massarenti, anche oggi antifascisti in piazza a Bologna per contrastare la presenza delle formazioni neofasciste impegnate a raccogliere firme in vista delle elezioni politiche: stamattina è stato il turno sia di Casapound (in piazza dei Martiri) che di Forza nuova (in via Ugo Bassi). Nel primo caso, i 'fascisti del terzo millennio' hanno anche presentato il candidato capolista al plurinominale alla Camera: sarà la vecchia conoscenza Filippo Berselli, ex parlamentare e sottosegretario già nel Msi, in An e nel Pdl. "Casapound ha annullato banchetti in giro per la regione per convergere a Bologna", è la segnalazione diffusa stamattina da Bologna Antifa. Alcuni antifascisti hanno cominciato ad avvicinarsi alla zona di piazza dei Martiri e una parte di essi è stata fermata e identificata dalla polizia in via dei Mille. Nel frattempo, il banchetto di Casapound risultava protetto da un imponente schieramento di agenti in tenuta antisommossa. Un presidio antifascista si è fermato all'ingresso della Montagnola e, poco dopo, la contestazione ha messo nel mirino il banchetto di Forza Nuova in via Ugo Bassi: anche in questo caso, "decine di poliziotti in assetto antisommossa difendono il banchetto dalla rabbia dei/delle militanti antifa", è quanto riferito da Bologna Antifa. Ma, è l'aggiornamento diffuso nel pomeriggio da Hobo, "anche quest'oggi la raccolta firme non è andata a buon fine: la polizia ha accerchiato i fascisti per difenderli dal presidio e ora sono scappati via a gambe levate. In questo momento siamo partiti in corteo per le vie del centro per comunicare che i fascisti non hanno spazio a Bologna!". Intanto, ancora una volta quello che si è visto sono diverse "vie del centro completamente bloccate e soldi pubblici sprecare per difendere quattro fascistelli", attacca Hobo.

