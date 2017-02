Ancora cariche contro il corteo studentesco,

tre trattenuti in Questura [foto]

Al megafono lungo le vie del centro: “Siamo duemila”. Una nuova manifestazione “per spazi di libertà e autogestione” già annunciata per domani pomeriggio.

10 febbraio 2017 - 20:35

Ancora scontri e cariche in zona universitaria. Come era stato annunciato, collettivi e studenti si sono dati appuntamento in piazza Verdi per manifestare ancora contro la violenza della polizia in università, annunciando già al concentramento una nuova manifestazione per domani, la terza in tre giorni, “contro la Bologna dell’austerità e della repressione”, per “spazi di libertà e autogestione”. Appuntamento alle 17 in piazza Verdi. Prima della partenza, c’è il tempo di esprimere solidarietà a Xm24 e riceverne da Sgb, mentre arriva la notizia di striscioni esposti dai collettivi all’Università di Trento a sostegno della lotta bolognese.

“Siamo duemila”, hanno detto al megafono attraversando le strade del centro con in mano dei libri in risposta a quanto accaduto ieri alla biblioteca del 36. Al grido di “Ubertini te ne devi andare” e “Che c…. ci fanno gli sbirri in biblioteca” sono poi ritornati in via Zamboni dove hanno trovato la strada blindata da diverse camionette della polizia a sbarrare l’accesso. Dopo un primo lancio di bottiglie e petardi gli studenti si sono mossi incordonati avvicinandosi al blocco delle forze di polizia dietro a uno striscione. Immediata la reazione delle forze dell’ordine in assetto anti sommossa che hanno caricato il blocco e i manganelli sono volati su decine di ragazzi che cercavano di scappare.

Come già si è accaduto di recente in città, anche in questo caso la polizia non si è limitato solo a respingere i giovani ma si è anche spinta all’inseguimento. Due studentesse e uno studente, riferiscono gli stessi manifestanti, sarebbero state fermate e risultano ancora trattenuti in questura. Poco dopo il corteo è ripartito spostandosi verso via Irnerio e sui viali arrivando a bloccare il traffico all’incrocio con il ponte Matteotti, per poi fare ritorno un’altra volta in zona universitaria.

> Le fotografie dei nostri inviati:

