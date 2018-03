Amianto nell'acqua quasi in una casa su due

Secondo dati riferiti dall'Associazione esposti e attribuiti all'Ausl in città, nel 2017, in 23 campioni su 52 sono state rivelate fibre, non va meglio in provincia: "Occorre bonificare integralmente la rete".

05 marzo 2018 - 13:45

Negli acquedotti ci sono condotture in cemento-amianto, e quando si rompono rilasciano fibre nell'acqua distribuita in rete. E' quanto denuncia l'Associazione esposti amianto, che spiga di aver ricevuto i dati dall'Ausl.

Nel territorio metropolitano "nel 2017 sono stati effettuati 67 campionamenti di cui 52 a Bologna citta'; i positivi - riporta l'associazione - sono stati 26, di cui 23 a Bologna; non sappiamo dove siano emersi i positivi nei comuni della provincia, ma sappiamo che sono stati tre su 15".

Le rotture nella rete cittadina degli acquedotti di Bologna nel 2017 sono state 599, 36 casi sono stati registrati a San Pietro in Casale, 30 a Zola Predosa, 29 a Castenaso, 28 a Calderara di Reno 28, 25 a Castelmaggiore, 24 a San Lazzaro, 18 a Galliera e Castello d'Argile."Occorre bonificare integralmente le reti", rimarca l'associazione.

