Amburgo, “Francesca e Maurilio sono liberi!”

Tpo: “Rigettato il divieto di entrare in Germania, dopo 24 ore di detenzione amministrativa in aeroporto, ora potranno manifestare insieme a migliaia di attivisti e attiviste”.

07 luglio 2017 - 16:58

“Finalmente una gran bella notizia: Francesca e Maurilio sono liberi! Vinto il ricorso alla corte di giustizia tedesca e rigettato il divieto di entrare in Germania. Dopo 24 ore di detenzione amministrativa in aeroporto, ora Maurilio e Francesca potranno manifestare insieme a migliaia di attivisti e attiviste per le strade di Amburgo!”. Così un post del Tpo su Facebook, condiviso come i procedenti dalla pagina di Làbas.

