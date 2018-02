Altro sgombero Erp, stavolta in via Bentivogli

L'intervento ieri mattina: quattro le persone denunciate. Intanto impuntazione a carico di un funzionario Acer per la morte di un bimbo (nel 2016) feritosi con il vetro di una porta-finestra.

13 febbraio 2018 - 14:08

A pochi giorni dall'intervento in via Vezza, altro sgombero (stavolta in via Bentivogli) di un appartamento Erp. E' successo ieri mattina: impegnati gli agenti della Polizia municipale e i tecnici di Acer. Sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni ed edifici e violazione delle norme sull'immigrazione tre cittadini albanesi di 31, 32 e 40 anni. Un italiano di 48 anni è stato invece denunciato sia per il reato di invasione di terreni ed edifici che per quello di favoreggiamento

della permanenza dell'immigrazione clandestina. "Ripristinata la legalità", esultano con il solito ritornello Comune e Acer. A questo punto, secondo quanto riferisce l'azienda, sarebbero scese a quattro le occupazioni abusive di Acer ancora presenti. In altri 14 alloggi, poi, "sono presenti persone con fragilità sociali e minori per cui i Servizi sociali stanno studiando soluzioni nell'ambito delle tutele previste per legge".

Intanto, oggi la stampa mainstream riferisce dell'imputazione a carico di un funzionario Acer in seguito alla morte (nel 2016) di un bimbo che si era ferito con il vetro di una porta-finestra frantumatosi all'interno di un appartamento gestito dall'azienda. La Procura aveva chiesto di archiviare la posizione del tecnico (accusato di omicidio colposo), ma il Gip ha optato per l'imputazione coatta ed ha inoltre indicato ai pm di indagare su altre eventuali responsabilità.

