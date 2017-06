Altri dieci fogli di via

I destinatari sono tra i circa venti trattenuti per tutta la giornata di ieri. Rilasciati due accusati di furto. Solidali in presidio davanti al tribunale.

12 giugno 2017 - 17:04

S ono dieci le persone colpite da fogli di via, dopo che nella mattinata di ieri un gruppo di circa venti attivisti era stato fermato dalle forze dell’ordine in zona Beverara. Due di loro sono stati accusati di furto: al termine della lunga udienza iniziata questa mattina sono stati rilasciati senza misure cautelari. Sequestrati computer, veicoli e telefoni. Davanti al Tribunale si è tenuto un presidio solidale per chiedere la revoca di tutte le misure nei confronti degli attivisti. Qui i solidali hanno srotolato uno striscione che recita: “La vita è fatta a scale, c’è chi scende e c’è chi Acab”.

Articoli correlati