Alla Gd hanno vinto "democrazia e partecipazione"

Usb festeggia il risultato all'elezione Rsu: "Sconvolto ogni vecchio equilibrio, consegnando una rappresentanza nuova e combattiva. Della vittoria sono in primo luogo protagonisti i lavoratori e le lavoratrici".

17 novembre 2017 - 12:26

Dopo il risultato storico ottenuto con l'elezione della maggioranza delle Rsu alla Gd, Usb ha diffuso ieri un comunicato dal titolo: "Democrazia e partecipazione! Usb primo sindacato alla Gd di Bologna". Nella fabbrica metalmeccanica, "azienda con 1870 dipendenti leader a livello mondiale nella produzione di macchine per l'industria del tabacco, la lista Usb ha raccolto la maggioranza dei consensi dei lavoratori e delle lavoratrici eleggendo 16 delegati Rsu su 36. Le elezioni hanno assegnato a Usb, per la prima volta presente in azienda, 547 voti pari al 43,9% dei consensi. La Fiom raccoglie 467 voti, pari al 37% ma perde 307 consensi rispetto alle elezioni Rsu del 2012 e la sua storica maggioranza assoluta. Usb è primo sindacato in tre stabilimenti su quattro ed insidia anche la roccaforte Fiom dell'officina".

Per il sindacato di base è "un risultato storico nell'azienda simbolo dell'insediamento Fiom. Un risultato che testimonia appieno la dimensione della crisi di Cgil, Cisl e Uil e la crescita del sindacalismo conflittuale nei luoghi di lavoro. Il connubio tra Usb e coordinamento dei Lavoratori e lavoratrici Gd per la democrazia ha sconvolto ogni vecchio equilibrio, consegnando una rappresentanza nuova e combattiva. Della vittoria sono in primo luogo protagonisti i lavoratori e le lavoratrici che prima hanno contrastato la firma di un accordo integrativo a perdere,poi costituito il comitato per il No che ha bocciato nei fatti l'intesa e infine dato vita alla lista Usb. Un protagonismo straordinario che confuta ogni tesi che vuole i lavoratori subalterni e passivi. La determinazione a riconquistare il diritto di parola, la democrazia e i diritti scippati ha fatto la differenza. Irrompe così nella Gd la voglia di una rottura netta con pratiche sindacali autoreferenziali e poco democratiche. Usb esprime grande soddisfazione per un risultato che premia la sua totale disponibilità nel rapporto con i lavoratori. Il mondo sindacale in Gd è cambiato, per sempre. In coerenza con gli impegni che ci siamo assunti in campagna elettorale proponiamo a tutte le altre organizzazioni l'avvio di un percorso democratico per definire le richieste di cambiamento del contratto aziendale. Il nuovo inizio si è avviato. Ai delegati ed alle delegate eletti/e sotto le insegne Usb vanno i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro. Insieme saremo capaci di rispondere ai bisogni dei lavoratori! Insieme siamo imbattibili!".

0 0 0

Articoli correlati