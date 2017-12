Affondo della Procura su Làbas e Social Log

Chiesto il processo a carico di 11 persone per la resistenza allo sgombero dell'ex caserma Masini. Quattordici citazioni a giudizio per le occupazioni in via De Maria, via Agucchi e via Corticella.

18 dicembre 2017 - 16:38

Sono 11 le persone per cui la Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio in merito a quanto accadde lo scorso 8 agosto in via Orfeo, durante lo sgombero dell'ex caserma Masini occupata da Làbas. Le accuse sono varie: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, getto pericoloso di cose e violazione della legge 152 del 1975 per aver cercato di non farsi identificare usando caschi, fazzoletti e occhiali scuri. Sempre oggi, inoltre, si apprende che la Procura ha citato a giudizio, con l'accusa di invasione di terreni o edifici, anche diverse persone per le occupazioni promosse da di Social Log, e tutte sgomberate, in via De Maria (quattro persone), via Agucchi (sette persone) e via Corticella (tre persone).

