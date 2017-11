Addio Maurizio, "proletario e ribelle"

Nodo Sociale Antifascista: "Ci ha lasciato un compagno e fratello di tanti che lottano per un’esistenza più libera. Non ha mai smesso di battersi contro l’ingiustizia, lo sfruttamento e la sopraffazione".

19 novembre 2017 - 15:49

"Ci ha lasciato Maurizio, compagno e fratello di tanti che lottano per un’esistenza più libera". E' la segnalazione diffusa dal Nodo Sociale Antifascista: Maurizio "era tra i compagni che furono al nostro fianco nei primi tempi dell’Assemblea Antifascista Permanente. Lo ricordiamo come un antifascista, un proletario e un ribelle che non ha mai smesso di lottare contro l’ingiustizia, lo sfruttamento e la sopraffazione. Continuiamo ad abbracciarlo con il nostro calore. Chi ha compagni vive nelle lotte del presente!".

Ieri sera compagni e amici di 'Mauri' si sono riuniti in un corteo spontaneo per le vie della Bolognina, lasciando al loro passaggio diverse scritte sui muri.

