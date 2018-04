25 aprile, il libro "ZEROINCONDOTTA" al Pratello R'Esiste + Sostieni Zic.it con il 5x1000

Per la Festa della Liberazione banchetto con il volume su dieci anni di movimenti a Bologna e del nostro quotidiano on line autogestito, che è possibile sostenere anche compilando la dichiarazione dei redditi.

24 aprile 2018 - 17:41

Mercoledì 25 aprile'018, per la Festa della Liberazione, Zic.it sarà presente con un banchetto al Pratello R'Esiste: con l'occasione sarà possibile acquistare il libro "ZERO IN CONDOTTA. Dieci anni di movimenti a Bologna e di Zic.it e appunti sull'informazione autogestita oggi".

Inoltre, segnaliamo che è possibile sostenere l'esperienza di Zic.it anche attraverso il 5x1000 dell'imposta Irpef. Un piccolo gesto, che non costa nulla a chi lo compie, per contribuire alla sopravvivenza del nostro quotidiano. Farlo è molto semplice: compilando la dichiarazione dei redditi basta firmare nel riquadro dedicato alle associazioni di promozione sociale e indicare il seguente codice fiscale: 91241310373.

Condividi

Articoli correlati